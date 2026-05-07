J1百年構想リーグ地域リーグ第15節 町田 2 (0-0) 0 横浜FM16:03キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 13,616人試合データリンクはこちら町田が町田らしく勝った、そして横浜FMは勝機を逃した試合だった。前半、横浜FMの作戦がピタリと当たる。町田はマークのずれに苦しみ、横浜FMが町田陣内に攻め込んだ。ところが横浜FMは町田のカウンターを警戒したのか、勝負してもいいところでも慎重なプレーを続ける。そのためなかなかシ