名古屋市中区の駐車場で6日夜、18歳の男性が2人組の男に顔を刃物で刺されました。警察は殺人未遂事件として逃げた男らの行方を追っています。事件があったのは中区栄3丁目の駐車場で、6日午後10時ごろ、「友人が刃物で刺された」と男性から110番通報がありました。警察が駆け付けると、住所・職業いずれも不詳の18歳の男性が左頬と鼻から血を流した状態で見つかり病院に搬送されましたが、意識はあり命に別条はないというこ