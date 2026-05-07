5月10日（日）は母の日です。まだ贈り物が間に合ってないという方におすすめな贈り物を紹介します。 【写真を見る】母の日に、これなら間に合う「ベジフルフラワー」えっ、この綺麗なバラ、チンゲン菜なの!? ニンニク香る"食べられる花束"を！ それがこちらです。定番の花束かと思った方、違うんです。よく見てください。こちらよく見ると、ナスもありますし、トマトもあります。こちら、バラに見えますけれども、この