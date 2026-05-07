◆米大リーグアストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦で１０試合ぶりの２桁得点の大勝で連敗を阻止した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場。自己最長ブランクとなる６試合＆２６打席ぶりとなる待望の安打を含むマルチ＆適時打で４打数２安打１打点１盗塁を記録し、自己ワーストの長いトンネルから脱出した。大