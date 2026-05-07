ジーネキングはWコースで単走。最後まで馬なりでもスピード感にあふれ、ラスト1Fは11秒0を叩き出した。斎藤誠師は「普段は辛口の助手が凄く褒めていた。最近の中では数段いいとのこと。（前走で騎乗した横山）和生のおかげで脚質転換もスムーズにできた。東京の方が脚を使いやすいイメージもある」と絶好調をアピールした。