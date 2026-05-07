ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５６．４０円付近での推移となっている。きょうの為替市場はドル安・円高の動きが再びが強まった。連休中の東京時間にドル円は急速に下落し、一時１５５円ちょうど付近まで急落していた。市場では日本の当局による断続的な介入観測が広がっている。 ストラテジストからは「最近の値動きは、日本の当局が１６０円を阻止しようとすると同時に、投機筋が円売りポジションを取る意欲をそごう