お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬が6日、自身のXを更新。相方の井戸田潤とライブを行ったことを報告した。【写真】マイクを挟んだコンビ2ショットをアップしたスピードワゴン・小沢一敬小沢は井戸田とサンパチマイクを挟んだ写真をアップ。「潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した」とつづった。「僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした」とコンビでのライブをかみ締める