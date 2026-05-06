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欧州株上げ幅一段と拡大、仏ＣＡＣは３%超高 東京時間20:26現在 英ＦＴＳＥ100 10465.02（+245.91+2.37%） 独ＤＡＸ25100.75（+699.05+2.86%） 仏ＣＡＣ40 8320.36（+258.05+3.24%） スイスＳＭＩ 13348.34（+296.17+2.28%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限50022.00（+607.00+1.23%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限736