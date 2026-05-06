女優齊藤京子（28）が6日までにインスタグラムを更新。手作りのイタリア料理を披露した。齊藤はストーリーズに、魚介とトマトで作った一品の写真をアップし、「アクアパッツァ作ってみました初めて作ったのですがめちゃくちゃおいしくできました家族みんなで食べたので秒殺でなくなりました」と記した。齊藤は料理にハマっているとし、最近は手料理を投稿している。自炊を始めて肌荒れもなくなったと、効果をつづったこと