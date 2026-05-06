ＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥの子ども好きのメンバーから生まれた８人組ユニット「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹ」が６日、東京・立川ガーデンシアターで「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹＳＨＯＷ２０２６〜かぜのふね〜」を開催した。サプライズでお笑い芸人の小島よしおが登場。会場は歓喜に包まれた。笑顔の花が咲き続けた。主役は会場に訪れた子どもから大人までの全世代のファン。リーダーのＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡは「みん