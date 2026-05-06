ユーチューバーのシバターが6日、Xを更新。ユーチューバーのヒカルが、同時期に始めた人気ユーチューバーが「どんどん消えていく」などと書いたポストに反応した。ヒカルは6日午前、自身のXに「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることは