スポーツSUVはBEVになる時代がやってきたレクサスは2025年12月24日、ラグジュアリーBEV（バッテリーEV：電気自動車）「RZ」の最新モデルを発売しました。RZは2023年3月にデビューしたクロスオーバーモデルです。【画像】超カッコいい！ これが新たなレクサス“高級”スポーツSUV「新RZ」です！ 画像で見る（（30枚以上）当時、レクサスのBEVラインナップはコンパクトSUV「UX300e」のみであり、より大型で上質なBEVを求める声