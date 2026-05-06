TBSの高柳光希アナウンサー（27）が6日、都内で、セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（17日、東京・MUFG国立）のプレイベント「ストリートボウタカin赤坂サカス」で司会を務めた。自身も棒高跳び経験者で、試技も披露した。高柳アナは2回挑戦し、1回成功。大きな拍手を浴びた。「怖いよりも、楽しいがまさりました」とうれしそうに話した。同イベントは25年の世界選手権東京大会レガシー事業の第1弾で、スタジアムを飛び出