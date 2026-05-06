RKK杯熊本県総合テニス選手権大会の男子シングルス決勝が行われました。 【写真を見る】RKK杯テニス男子シングルスはFFGクラブの山田が7年ぶり優勝一般男子Aクラス67人の頂点に RKK杯の男子シングルスの決勝は、FFGテニスクラブの山田大誓（24）と熊本大学硬式テニス部の築嶋優太（22）が対戦しました。 終始、山田が試合の主導権を握った 力強いストロークで築嶋を寄せ付けず、8対1で勝利。 2019年以来、2回目の優