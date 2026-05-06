NHKアナウンサーの“ド真面目すぎる謝罪”が思わぬ話題を呼んでいる。騒動があったのは5月5日夕方放送の『ニュース645』（関東ローカル）だ。「キャスターを務めていた佐々木芳史（よしふみ）アナが各地のニュースを読み終え、気象情報へ移ろうとした際、予定より早く進行してしまったのです。佐々木アナは、間をつなごうとして大きく息を吸い込み、『……さて、次は全国の気象情報ですが、やや時間が余りました』と切り出したの