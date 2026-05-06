JR高松駅6日 ゴールデンウィーク最終日の6日、JR高松駅前でも皆さんのゴールデンウィークの過ごし方を聞いてみました。 （愛媛と福岡から）「アンパンマンの電車とか今見に行っていて、スタンプラリーのハンコ押したりして。アンパンマンゆかりの地が楽しかった。あとはうどん食べたりとかして楽しく過ごしている」「（Q.うどん食べた？）うん。（Q.福岡とどう違う？）味が違う。ちょっと