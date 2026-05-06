

JR高松駅 6日

ゴールデンウィーク最終日の6日、JR高松駅前でも皆さんのゴールデンウィークの過ごし方を聞いてみました。

（愛媛と福岡から）

「アンパンマンの電車とか今見に行っていて、スタンプラリーのハンコ押したりして。アンパンマンゆかりの地が楽しかった。あとはうどん食べたりとかして楽しく過ごしている」

「（Q.うどん食べた？）うん。（Q.福岡とどう違う？）味が違う。ちょっと香川はかたい。（Q.どっちが好き？）香川！」

（岡山から）

「坂出からぐるっと善通寺の方まわって一泊して、きょうは高松のうどん巡りをした。ホテルが高くなったね。1年前より2000円くらい高いかな同じホテルでも」

物価高の影響を受けてゴールデンウィークの過ごし方にも変化が。

（奈良から）

「雲辺寺行って日の出製麺行ってだけです。（値段を）抑えようと思って姉の家に遊びに行った。ホテル代がかからない」

（京都から）

「普段が高いから、ゴールデンウィークそんなお金かけんとこと思って。フェリー安かったから、フェリー乗りました」

「きょう水族館に行ったことが楽しかった。えさやりできた、金魚に」

（地元の人）

「電車見た」

「高松駅で電車見せてあげたりとか公園とか行ったりして過ごしていました。お金かかっちゃうので県内で楽しめるところ、移動手段を、抑えて移動できる場所に行くのは選んでいるかもしれない」