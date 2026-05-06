GW明け、久しぶりに会う同僚やクラスメイトとの会話にちょっぴりドキドキ。そんなときは、たったひとことが場の空気をやわらかくしてくれます。大人のちょっとした気まずさはもちろん、子どもの行きしぶりのヒントにも。声で想いを届けるプロ、DJの秀島史香さんに、心がふっと軽くなる会話のコツを教えていただきました。好意は先出しで伝える会話の始まりはだれしも不安なもの。だからこそ「お会いできてうれしいです」と、まずは