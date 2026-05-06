きょう午前、山形県鮭川村の山林で心肺停止の状態で発見されたのは、おととい笹竹採りに入った８４歳の女性であることが分かり、その後、死亡していると判断されました。 【画像】捜索の様子 発見当時、女性は衣服を身につけていて、野生動物による外傷などはなかったということです。 きょう午前、心肺停止の状態で発見されたのは、鮭川村曲川の無職、新田昭子さん（８４）です。 新田さんはおととい午後３時半ごろ、笹竹を採