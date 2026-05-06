「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が6日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。2日に開催された井上尚弥VS中谷潤人の“世紀の一戦”について振り返った。2年ぶりの東京ドームで、史上初の日本人同士の4団体統一戦。日本ボクシング史上最多5万5000人のファンの前で勝者となったのは尚弥だった。1Rはお互いフェイントの