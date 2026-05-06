【モデルプレス＝2026/05/06】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親との幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】ふるっぱー妹分「ぱぱの顔よいしょっ」父親との可愛すぎる幼少期ショット◆佐野愛花、父親との幼少期ショット公開佐野は「ぱぱの顔よいしょっ」とつづり「＃こどもの日」のハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを