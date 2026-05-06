5月6日、園田競馬場で行われた11R・兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・3歳・ダ1400m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が勝利した。1/2馬身差の2着にトウカイマシェリ（牝3・栗東・高柳大輔）、3着にゼーロス（牡3・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:28.1（稍重）。2番人気で団野大成騎乗、エコロレーヴ（牡3・栗東・森秀行）は、4着敗退。【サウジダービー】サトノボヤージュは直線