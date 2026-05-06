おととい、笹竹を採りに山形県鮭川村の山に入った高齢女性が行方不明となっていた件で警察などが、けさも捜索を続けた結果、心肺停止の状態で倒れている女性が見つかりました。 【画像】女性捜索の様子 見つかった女性は、行方不明となっていた８４歳の女性であることがわかりました。 ※サムネイルは女性捜索の様子 ■何があったのか 心肺停止の状態で見つかったのは、鮭川村曲川（まがりがわ）の無職の女性（８４）です。