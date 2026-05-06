バルセロナに所属する37歳FWロベルト・レヴァンドフスキの今夏の去就は大きな注目の的になっている。2022年夏にバルセロナに加入した同選手は、これまで公式戦189試合に出場し119ゴール24アシストを記録している。今シーズンは途中から出場するケースも多いが、公式戦42試合18ゴール4アシストを残りており、ベテランになってからも得点を量産している。そんなレヴァンドフスキの現行契約は今シーズン限りとなっていて、契約延長の