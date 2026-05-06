京都府福知山市は、閉院中の三和診療所（同市三和町千束）を公設民営から市直営の国民健康保険診療所として８月から診療を再開する方針を決めた。旧三和町で唯一の医療機関だったため、町民の再開要望を受け、関連予算を２０２６年度当初予算案に盛り込んだ。【写真】福知山市の位置、ご存知ですか？診療所は、運営を担っていた民間病院の撤退で２４年１１月に閉院した。市が昨秋に２０歳以上の町民全員を対象にアンケートを実