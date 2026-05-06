4日（月）、ドリームマネージャーが運営するアスリート専門ファンクラブ「ASFAN（アスファン）」は、ファン参加型イベント「VAMOS BEACH FESTIVAL 2026」の開催を発表した。 「VAMOS BEACH FESTIVAL 2026」はバレーボール界で初めて「バレーボール（SVリーグ）」と「ビーチバレーボール」の2種目で活躍する二刀流プレイヤー、水町泰杜を迎え