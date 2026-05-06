フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月６日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、親の視点から、子育てにやたらとお金がかかる「教育大課金時代」に鋭く斬り込んだ。 勅使川原真衣「今日は『教育大課金時代』と題して、話したいと思います。 去年、番組始