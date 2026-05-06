[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](NDスタ)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 4 西村慧祐DF 13 野嶽寛也DF 15 川井歩DF 49 坂本稀吏也MF 14 柳町魁耀MF 17 寺山翼MF 20 吉尾海夏FW 11 ディサロ燦シルヴァーノFW 18 横山塁FW 27 榎本啓吾控えGK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 6 山田拓巳DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯MF 7 中村亮太朗MF 10 氣田亮真MF 21 田中渉MF 88