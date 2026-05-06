バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」を2026年4月 第5週より発売する。全4種で価格は500円。2026年4月 第5週発売「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」(全4種・500円)「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」は、「HGドラゴンボール」の再始動第五弾が登場。「魔人ブウ編」にフィーチャーしたラインナップ。○ラインナップ超サイヤ人 孫悟空超ベジットアルティメット悟飯魔人ブウ超サ