お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田57CRAZY（50）が6日までに自身のSNSを更新。娘で相方の池田レイラ（21）の激変ショットを公開した。【写真】すんごい成長…おかっぱ頭であどけない表情を見せる12歳の完熟フレッシュ・池田レイラ池田はSNS上で展開されていた「これよりすごい変化をした画像出せた人優勝」とのポストを引用して、娘・レイラの写真を公開。1枚目では、12歳のデビュー当時のあどけない表情を見せるレイラだっ