岡山県産の温室の白桃「はなよめ」が岡山市北区の百貨店に初入荷しました。 【写真を見る】県内で唯一の温室白桃「はなよめ」が百貨店に初入荷流通量が少ないため1箱2万2,680円【岡山】 「はなよめ初入荷です。いかがでしょうか」 岡山県勝央町の温室で育った極早生の白桃「はなよめ」です。天満屋岡山店には、1箱8～9個入りの2箱が入荷。「はなよめ」は岡山県内で唯一、勝央町の農家が栽培していて、流通量が少ないた