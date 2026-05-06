Appleの「ショートカット」は手軽な自動化ツールですが、処理が増えるほど画面上のブロックが長くなり、どこで何をしているのかを把握しづらくなります。そこで独自の言語で記述し、Appleデバイスで動くショートカットを作成できる「Cherri」が公開されています。Scale Your Siri Shortcut Projects | Cherrihttps://cherrilang.org/electrikmilk/cherri: Siri Shortcuts Programming Languagehttps://github.com/electrikmilk/che