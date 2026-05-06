NewJeans（ニュージーンズ）のミンジが、ファンに向けた特別な誕生日イベントで感動を届けた。5日未明、ミンジは7日に迎える誕生日を前に、ファンが用意した誕生日カフェに足を運んだ。開店前の早い時間帯に訪れたミンジは、カフェのドアノブにプレゼント入りの紙袋を掛けて置き、静かに気持ちを伝えた。現場には、ミンジが自ら準備したプレゼントが置かれていた。手紙とともに、心を込めて焼いたクッキーがファンに届けられた。特