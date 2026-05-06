「娘夫婦が家を新築中なんですが、工務店から『“ナフサ不足”の影響でキッチンの入荷時期が未定』『追加の費用が発生する可能性がある』と連絡があったそうです。娘は『これ以上の負担はもう無理』と、途方に暮れていました」そう明かすのは、大阪府在住の80代の女性。この女性が言う「ナフサ」とは、原油を蒸留・分離する過程で得られる石油製品のひとつ。これを加熱して生まれるエチレンは、プラスチックの原料となり、暮らしの