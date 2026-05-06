5日午前、山形県酒田市の山林で、山岳遭難した男性を探していた捜索隊が、身元不明の高齢男性の遺体が発見しました。

その後の調べで、遺体の頭や腕には外傷があったほか、現場付近ではクマ1頭が駆除されていたことがわかり、警察が関連を調べています。

警察によりますと、5日の午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で、捜索を行っていた警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見しました。

この山では、酒田市北俣に住む農業・久松幸雄さん（78）が3日に山菜採りに入ったまま行方がわからなくなっていました。

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に150メートルほどの山中です。警察は遺体の特徴や発見場所などから、遺体が行方不明となっている久松さんの可能性があるとみて身元の確認を急いでいます。

また発見された遺体の頭と腕には、外傷があったということです。さらに遺体が見つかったのとほぼ同じ時刻に、現場付近でクマ1頭が発見され、その後駆除されていたことがわかりました。

警察は、今後司法解剖を行い詳しい死因を明らかにするとともに、頭などの外傷とクマとの関連についても慎重に調べを進めるものとみられます。