熱中するものは人それぞれですが、あるものに、のめり込んだことがきっかけで、わずか9歳で国家資格を取得した小学生が熊本にいます。大人も驚くその才能に迫りました。 ＜写真を見る＞9歳で国家資格！プロも脱帽する"第二種電気工事士" 机に向かう一人の小学生、宿題中？ ――何をしているの？「電気工事士の練習をしています」 電気工事士！？ 9歳で国家資格を取得 熊本市の小学4年生、後藤湊音さん、9歳。今年2