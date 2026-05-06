女優の石田ひかりが６日までに自身のインスタグラムを更新。憧れの先輩のライブに参加した時の様子を公開した。石田は「心の底から敬愛申し上げる小泉今日子センパイ」と書き始めると、続けて「還暦記念コンサートツアー「ＫＫ６０ コイズミ記念館」に参戦して参りました。満里奈ちゃん、誘ってくれて本当にありがとう」とつづり、渡辺満里奈とライブへ行った写真や渡辺、小泉今日子、石田の３ショットなどを披露した。さらに