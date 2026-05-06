このゴールデンウィークを利用して海外旅行を楽しんだ人も多いはず。また、今年の夏休みは海外への旅行計画を立てている人も少なくないのではないでしょうか。その中には言葉の壁、特に英語の壁に不安を感じている人もいるかもしれません。そこで、初心者でも覚えやすく、確実に伝わる短い英会話を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」のSP版をお届けしま