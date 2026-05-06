福岡で5月3日・4日（2日に前夜祭）、日本最大級の市民参加型の祭り、第65回「博多どんたく港まつり」が開催された。3日には、恒例のパレードが開催され、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する仲野太賀（小一郎のちの豊臣秀長役）と池松壮亮（藤吉郎・のちの豊臣秀吉役）が“出陣”。雨模様の中にもかかわらず、多くの観客が沿道に詰めかけ、会場は大きな盛り上がりを見せた。【画像】傘をさしながらパレードする仲野太賀＆池松