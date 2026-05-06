栃木・足利市でトラックが自動車整備工場に突っ込んだ事故で、運転手の男性が死亡しました。病死とみられています。この事故は5日朝、足利市鹿島町でコンビニエンスストアで配送を終えたトラックが店の駐車場を出た後、道路を挟んで向かい側の自動車整備工場に突っ込んだもので、トラックを運転していた取違洋孝さん（51）は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、取違さんの死