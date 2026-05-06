◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）「7番・遊撃」で今季初先発した広島・矢野が躍動した。初回2死一塁で宮崎の強烈な打球をスライディング好捕。1点を先制した2回には、なお続く無死一、三塁の好機で東から左前適時打。さらに1死一、二塁の二塁走者で床田の初球に三盗を決めた。攻守走で存在感を発揮し「スタメンに選んでもらったので、結果を気にせず自分らしいプレーをしようと思った」と汗を拭った。指