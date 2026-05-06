「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日に、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇モナキは、純烈リーダー酒井一圭（50）プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」で合格した4人で結成。オーディション時からメジャーデビューを果たした現状の気