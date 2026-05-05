●「すごくお世話になっている」店でマイカーを購入 サルゴリラの2人が購入した車は--。購入したのは、“お笑いが好きすぎる店長”がいる店だといい、その理由を明かした。サルゴリラの赤羽健壱(左)と児玉智洋○赤羽が児玉を車で送るのは当たり前?5月1日〜10日にわたり、東京・赤坂RED/THEATERにて、コンビ結成10周年のメモリアル単独ライブ『カレー&ラーメン4』を開催するサルゴリラ(赤羽健壱、児玉智洋)が、初日公演前に取材