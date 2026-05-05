俳優の吉田鋼太郎さん（67）が4日、彩の国さいたま芸術劇場で行われた主演舞台『リア王』（5月5日〜24日）のゲネプロに、共演する石原さとみさん（39）や藤原竜也さん（43）らとともに出席しました。本作は、吉田さんが立ち上げて芸術監督を務める『彩の国シェイクスピア・シリーズ 2nd』の第3弾。『リア王』はシェイクスピアの最高傑作とも評される四大悲劇の一つで、吉田さん演じる老境に達した王リアが、国を3人の娘に分け与え