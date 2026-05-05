5月5日、船橋競馬場で行われた交流G1・かしわ記念（ダ1600m）は、ウィルソンテソーロが直線の激しい競り合いを制し、交流G1・3勝目をマークした。2着には1番人気ミッキーファイト。この日はプレゼンターとして山下智久が来場。多くのファンが詰めかけ、場内は華やかな雰囲気に包まれる中で行われた一戦は、最後まで目が離せない熱戦となった。かしわ記念、勝利ジョッキーコメント1着ウィルソンテソーロ川田将雅騎手「久しぶり