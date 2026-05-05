高市首相は５日夜、政府専用機で羽田空港に到着し、ベトナムとオーストラリアの訪問から帰国した。首相は同日、自身のＸ（旧ツイッター）で、「進化した『自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）』のビジョンの下、具体的な協力の推進で一致することができ、意義深い訪問となった」と振り返った。中東情勢を踏まえ、エネルギーの安定供給や、サプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を巡って協力を確認できたとし、