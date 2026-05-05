海づり公園にぎわう きょう5月5日は「こどもの日」です。鹿児島市の海づり公園では青空の下、子どもたちが魚釣りにチャレンジしました。思わぬ出会いもあったようです。 （記者）「潮風が心地よい海づり公園。釣りのできるエリアには、端から端までお客さんでいっぱいです」 鹿児島市の鴨池海づり公園です。こどもの日のきょう5日は、小中学生向けに無料開放され、多くの家族連れらでにぎわいました。 （2回目の釣りでカサ