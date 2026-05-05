スポーティなBEVモデル！特別仕様車「RZ600e Fスポーツ パフォーマンス」レクサスは、2025年12月24日にSUVタイプのEV（電気自動車）「RZ」のマイナーチェンジモデルを発表しました。また、上位グレードである「RZ550e “F SPORT”（Fスポーツ）」をベースにシステム出力を向上させた特別仕様車「RZ600e“F SPORT Performance”（Fスポーツ パフォーマンス）」がこのマイナーチェンジで設定され、2026年3月2日より発売開始し