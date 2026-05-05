スポーティなBEVモデル！特別仕様車「RZ600e Fスポーツ パフォーマンス」

レクサスは、2025年12月24日にSUVタイプのEV（電気自動車）「RZ」のマイナーチェンジモデルを発表しました。



また、上位グレードである「RZ550e “F SPORT”（Fスポーツ）」をベースにシステム出力を向上させた特別仕様車「RZ600e“F SPORT Performance”（Fスポーツ パフォーマンス）」がこのマイナーチェンジで設定され、2026年3月2日より発売開始しています。



いったいどのようなモデルなのでしょうか。

レクサスRZは、2023年3月にデビューしたバッテリーEV（以下、BEV）です。

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レクサス初となるBEV専用車として開発され、感性に訴えかける走りとデザインを電動化技術によって体現し、BEVブランドへの変革の起点となるモデルとして開発されました。

デビュー時にはAWD（全輪駆動）モデルの「RZ450e」から販売を開始し、続いてFWD（前輪駆動）の「RZ300e」を発売しました。2024年1月にはパフォーマンスモデル「RZ450e“F SPORT Performance”」を100台限定で販売しています。

今回登場したマイナーチェンジモデルでは、BEVシステムを全面的に刷新。全グレードで高出力化と航続可能距離伸長、充電時間の短縮化を図ったほか、プラットフォームの改良、四輪駆動システム「DIRECT 4」の特性見直しなどを行い、動力性能を高めています。

また、初の「ステアバイワイヤシステム」と、ダイレクト感のあるシフト変速を再現した「インタラクティブマニュアルドライブ」を採用し、運転する楽しさを高めています。

そして新たに設定されたRZ600e Fスポーツ パフォーマンスは、RZ550e Fスポーツをベースに、空力パーツによる強力なダウンフォースがもたらす操縦安定性とモーター出力をさらに磨き上げ、スポーティかつ先進的なドライビングを追求した特別仕様車です。

最大の特徴は、エアレースパイロットである室屋義秀選手とレーシングドライバーの佐々木雅弘選手との共同開発により空力を大きく向上させた点です。

リアに備えられたダブルウィングのほか、空力を向上させる細かな装備によりダウンフォース向上などが図られています。

また、車高を20mm低くすることで前面投影面積を減少させ、空気抵抗を極限まで減少させました。

重心が低くなることにより、全体的な運動性能向上にもつながっています。

ボディカラーには、マットクリア塗装を施した「ブラック＆HAKUGIN II（白銀II）」とRZ550eで設定されていた「ブラック＆ニュートリノグレー」を採用しています。

足元には、特別仕様車専用のENKEI製マットブラック塗装21インチアルミホイールを装備。

スポークの奥には、レクサスロゴが入ったブルー塗装のブレーキキャリパーが存在感を放ちます。

また、大型のアーチモールやカーボンスポイラー（フロントロア・フロントサイド・リヤロア）なども装備し、空力性能の向上はもちろん、迫力あるデザインにも寄与しています。

ブラックを基調としたインテリアは、いたるところにブルーのアクセントが施された特別仕様車専用の「ブラック＋ブルーアクセント」仕様です。

ドアトリムのウルトラスエード調素材や、ブルーのパイピングが施されたフロアマットなど、レクサスならではの高級感とあわせてスポーティなデザインも取り入れられています。

一体成型のスポーツシートや、従来の円形ステアリングとは異なる、ヨーク型ステアリングホイールなども目を引きます。

そして、視認性の良いメーターパネルやヘッドアップディスプレイ（HUD）のおかげで、視線をそらすことなくドライビングに集中できるはずです。

リアシートは大人が乗っても足元や頭上に余裕があり、十分な居住スペースが確保されています。センターアームレストも完備しており、ゆったりとくつろげる車内に仕上げられています。ここは通常のRZとは変わりありません。

モーターはフロント、リアともに高出力化されており、それぞれ167kW（227PS）を発生。また、システム出力は電池の出力限界を見直すことにより313kW（425.3PS）を実現。ハイパフォーマンスSUV並みのスペックを持ちます。

電池容量は76.96kWhで航続距離は525km、WLTCモードでの電費は159Wh／km。スポーツ仕様車としては嬉しい電費となっています。

RZ600e Fスポーツ パフォーマンスの販売価格（消費税込）は1244万円。BEVの特性をスポーティなドライビングに活かした注目のクルマです。