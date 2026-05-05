米ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年行われる恒例のファッションの祭典「メット・ガラ」が、4日に開催された。米歌手マドンナ（67）やリアーナ（38）、ケイティ・ペリー（41）ら歌姫をはじめ、女優アン・ハサウェイ（43）、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュア女子シングル金メダリストのアリサ・リュウ（20）ら各界のトップスターが集結した。ほかにも、K−POPの人気グループBLACKPINKのメンバーであるLISA、ROSE、JENN